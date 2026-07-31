بعد تعثر صفقة محمد صلاح.. بشكتاش يتحرك نحو ماتياس سولي

كشفت تقارير صحفية تركية عن تحرك نادي بشكتاش للتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس سولي، لاعب روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعثر مفاوضاته لضم الدولي المصري محمد صلاح.

ووفقًا للتقارير، وضعت إدارة بشكتاش سولي ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح الأيمن، بعدما واجه النادي صعوبات في حسم صفقة محمد صلاح.

وأشارت تقارير تركية إلى أن بشكتاش بدأ بالفعل التحرك تجاه اللاعب الأرجنتيني، إلا أن روما حدد مطالبه المالية المرتفعة، ما قد يمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.

ويأتي اهتمام بشكتاش بماتياس سولي في الوقت الذي لا تزال فيه صفقة محمد صلاح تواجه حالة من عدم اليقين، بعدما كان النادي التركي قد بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لإتمام التعاقد مع النجم المصري.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت صلاح بالانتقال إلى بشكتاش، إلا أن تعثر المفاوضات دفع النادي التركي إلى البحث عن بدائل لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.