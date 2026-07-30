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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع
صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام أصحاب البطاقات التموينية بالتزامن مع اقتراب بداية شهر أغسطس، لمعرفة موعد صرف المستحقات التموينية لشهر أغسطس 2026، وقيمة الدعم المخصص لكل فرد، إلى جانب أسعار السلع التموينية المتاحة داخل المنافذ المعتمدة، حيث تواصل منظومة التموين توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وفقًا لقيمة الدعم المقررة وعدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة.

ويبحث المواطنون بصورة متزايدة عن تفاصيل صرف المقررات التموينية، سواء موعد بدء الصرف أو نصيب الفرد من الدعم، بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية التي يمكن الحصول عليها من خلال البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وهو ما يجعل ملف التموين من أكثر الموضوعات بحثًا مع بداية كل شهر.

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متى يبدأ صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2026؟

من المقرر أن تبدأ عملية صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، على أن تستمر طوال الشهر، بما يتيح لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على مستحقاتهم وفقًا للرصيد المخصص لكل بطاقة.

وتشمل قائمة السلع التموينية المقرر صرفها للمواطنين عددًا من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر اليومية، ويتم توفيرها من خلال البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع «جمعيتي»، وذلك وفقًا لقيمة الدعم والرصيد المتاح على كل بطاقة تموينية.

كما يستطيع أصحاب البطاقات اختيار احتياجاتهم من السلع المتوافرة بالمنافذ، مع مراعاة قيمة الدعم المقررة وعدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية.

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كم يبلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين؟

أكدت وزارة التموين أن قيمة الدعم المخصص للفرد على البطاقة التموينية تبلغ 50 جنيهًا، ويستطيع المواطن من خلالها الحصول على السلع الأساسية، وفي مقدمتها زجاجة زيت خليط 800 جرام وكيلو سكر، بالإضافة إلى اختيار سلع غذائية أخرى، وفقًا لقيمة الدعم المستحق.

ويتيح نظام الدعم التمويني للمواطنين حرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم، بما لا يتجاوز قيمة الدعم المخصصة لكل فرد على البطاقة.

أسعار السكر والزيت على بطاقة التموين

جاءت أسعار السكر والزيت ضمن منظومة التموين لشهر أغسطس 2026 على النحو الآتي:

  • يبلغ سعر كيلو السكر المعبأ على بطاقة التموين نحو 12.60 جنيه.
  • يبدأ سعر عبوة الزيت الخليط وزن 700 مل من 27 جنيهًا.
  • يبلغ سعر عبوة الزيت الخليط وزن 800 مل نحو 30 جنيهًا.
  • يصل سعر عبوة الزيت الخليط وزن 1.5 لتر إلى 56 جنيهًا.

أسعار المكرونة والدقيق والعدس والفول

تضمنت قائمة السلع التموينية الأساسية أسعار عدد من المنتجات الغذائية المهمة، وجاءت كالآتي.

  • يبلغ سعر عبوة المكرونة وزن 800 جرام نحو 17 جنيهًا.
  • تسجل عبوة المكرونة وزن 400 جرام نحو 8.5 جنيه.
  • يصل سعر كيلو الدقيق إلى 18 جنيهًا.
  • يبلغ سعر العدس المجروش وزن 500 جرام نحو 21 جنيهًا.
  • يسجل الفول المعبأ وزن 500 جرام نحو 9 جنيهات.
التموين

أسعار الجبن والشاي والصلصة والتونة

تواصل المنافذ التموينية توفير عدد من السلع الغذائية الأخرى، وجاءت أسعارها على النحو الآتي.

  • يبلغ سعر عبوة الشاي وزن 40 جرامًا نحو 5 جنيهات.
  • تسجل عبوة الصلصة وزن 300 جرام نحو 8 جنيهات.
  • يبلغ سعر علبة التونة وزن 140 جرامًا نحو 18 جنيهًا.
  • يصل سعر المربى وزن 350 جرامًا إلى 16 جنيهًا.
  • تسجل الجبنة التتراباك وزن 250 جرامًا نحو 7.50 جنيه.
  • يبلغ سعر الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا نحو 4.5 جنيه.

أسعار البسكويت والقهوة والمنظفات

تشمل قائمة السلع التموينية أيضًا عددًا من المنتجات الأخرى، وجاءت أسعارها كالآتي.

  • بسكويت «يويوز» بسعر 1.5 جنيه للعبوة.
  • «يويوز ويفر» بنحو 2.75 جنيه.
  • يبلغ سعر بسكويت «تومورو» نحو 3 جنيهات.
  • يسجل بسكويت «بوو» نحو 3.75 جنيه، وفقًا للنوع المتاح في المنفذ التمويني.
  • يبلغ سعر القهوة سريعة الذوبان وزن 18 جرامًا نحو 4 جنيهات.
  • يسجل مسحوق الغسيل وزن 60 جرامًا نحو 4.5 جنيه.
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أماكن صرف السلع التموينية لشهر أغسطس 2026

يتم صرف المقررات التموينية من خلال المنافذ المعتمدة، والتي تشمل البقالين التموينيين، والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي» المنتشرة بمختلف المحافظات.

ويُنصح أصحاب البطاقات التموينية بمراجعة إيصال الصرف عقب إتمام العملية، للتأكد من تسجيل السلع التي تم الحصول عليها، ومطابقة الكميات والقيمة المخصومة من الرصيد، بما يضمن سلامة عملية الصرف ودقة البيانات المسجلة على البطاقة.

موعد صرف تموين أغسطس صرف السلع التموينية أغسطس تموين أغسطس 2026 نصيب الفرد في بطاقة التموين قيمة الدعم التمويني أسعار السلع التموينية أسعار التموين أغسطس 2026 سعر السكر على بطاقة التموين سعر الزيت على بطاقة التموين أسعار السلع التموينية اليوم أماكن صرف التموين منافذ جمعيتي البطاقات التموينية وزارة التموين دعم التموين 2026 صرف المقررات التموينية أسعار السلع على بطاقة التموين التموين في مصر 2026

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