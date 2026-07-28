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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تطبيق منظومة الدعم الجديدة أول أغسطس.. كم تبلغ مخصصات الخبز والسلع التموينية؟

التموبن
التموبن
عبد الرحمن سرحان

تدخل منظومة الدعم الجديدة مرحلة التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، حيث تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز، بعد انتهاء فترة التأجيل التي استمرت خلال شهر يوليو الماضي، بهدف استكمال التجهيزات الفنية وضمان جاهزية المنظومة قبل التشغيل الرسمي.

ويأتي تطبيق النظام الجديد في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الدعم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين.

178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية

خصصت الحكومة 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 160 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تبلغ 18 مليار جنيه.

وتستهدف هذه الزيادة تعزيز قدرة الدولة على توفير الخبز المدعم والسلع التموينية بصورة منتظمة، والحفاظ على استقرار منظومة الدعم، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية

وفي إطار ضمان استقرار الخدمات، قرر مجلس الوزراء استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية لمدة عام جديد، من خلال تجديد التعاقد مع الجهات المسؤولة عن تشغيل البنية التكنولوجية للمنظومة.

ويضمن هذا القرار استمرار صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، وإجراء عمليات الاستبدال إلكترونيًا عبر البطاقات الذكية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحد من أي تلاعب.

 

تطوير منظومة الدعم

وتواصل الحكومة تنفيذ خطة تطوير منظومة الدعم التمويني، من خلال تحديث البنية الرقمية، وتحسين كفاءة تشغيل المنافذ، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة عمليات الصرف، بما يحقق سرعة أكبر في تقديم الخدمة، ويعزز من دقة توجيه الدعم لمستحقيه.

كما تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع جهود تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

 

مستهدفات الموازنة الجديدة

وتستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تستهدف الحكومة رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، والتوسع في تطبيق منظومة الميكنة، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

 

زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأجور، ورفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، مع تنفيذ خطة لخفض الدين العام والدين الخارجي، بما يدعم الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.

ويعكس بدء تطبيق منظومة الدعم الجديدة، وزيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه، استمرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، مع تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية.

دعم الخبز التموين البرلمان الحكومة بطاقات التموين

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