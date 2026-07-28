محافظة الجيزة تنظم ندوة توعوية لتعزيز الأمن السيبراني والاستخدام الآمن للإنترنت

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ندوة توعوية حول الأمن السيبراني والاستخدام الآمن للإنترنت ورفع الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وذلك في إطار جهود المحافظة لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أهمية التعاون المثمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ البرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن رفع الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا يمثل أحد المقومات الرئيسية لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي آمن، بما يسهم في حماية المواطنين وتعزيز استفادتهم من الخدمات الرقمية.

وأضافت هند عبد الحليم نائب المحافظ أن نشر الوعي الرقمي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وخدمات الاتصالات ورفع قدرة العاملين على التعامل مع المنصات الرقمية المختلفة بما يحافظ على البيانات والمعلومات الشخصية ويحد من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت دينا قابيل مدير الإدارة العامة للتوعية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الندوة تناولت دور الجهاز في تنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب استعراض المبادرات والخدمات الرقمية التي يقدمها، والتوعية بالاستخدام الآمن لخدمات الاتصالات والإنترنت، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وآليات الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية أثناء التعامل مع المنصات الرقمية.

كما استعرض مينا أيوب، أخصائي أول بإدارة مبادرات وبرامج الأمن السيبراني، مفهوم الأمن السيبراني باعتباره منظومة متكاملة لحماية الشبكات والأنظمة والأجهزة من الهجمات والجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن أهدافه تتمثل في الحفاظ على سرية المعلومات ومنع وصول غير المصرح لهم إليها، وضمان سلامة البيانات وحمايتها من التعديل أو العبث، مع ضمان إتاحتها عند الحاجة.

وتناول خلال الندوة أبرز صور الجرائم الإلكترونية، ومنها اختراق الأجهزة والحسابات والشبكات، وبرامج الفيروسات والفدية، ورسائل التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف سرقة كلمات المرور والبيانات البنكية، فضلًا عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وأكد أهمية الالتزام بإجراءات الحماية الرقمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة، والتأكد من مصادر الرسائل والروابط الإلكترونية قبل التعامل معها، بما يسهم في الحد من مخاطر الجرائم السيبرانية وحماية المستخدمين.

وجاءت الندوة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ وبإشراف إدارة التدريب بمحافظة الجيزة، وبمشاركة عدد من العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورفع مهارات التعامل الآمن مع الخدمات والمنصات الرقمية