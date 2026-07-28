مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة

أدانت جمهورية مصر العربية ، بأشد العبارات ، اليوم /الثلاثاء/ الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا لسيادتها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها واستقرارها، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها .. مجددة رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.