خارج الخدمة.. الحكومة الإيرانية: مطار بوشهر تضرر بشدة بسبب العدوان الأمريكي

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن مطار بوشهر الواقع في جنوب غرب البلاد أصبح غير قابل للتشغيل بعد الضربات الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر تقرير أن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قالت في مؤتمر صحفي إنها ومسئولين زاروا محافظة بوشهر وتفقدوا مطار المدينة، الذي وصفته بأنه "خارج الخدمة فعلياً".

وقالت: "لقد رأينا بقايا طائرة تم تجديدها تم شراؤها لخدمة الشعب، لكنها دمرت بصاروخ أصابها مباشرة، ولم يتبق منها سوى جزء صغير من ذيلها سليماً".

وأضافت مهاجراني أن الأضرار جعلت المطار غير قادر على العمل، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول وقت وقوع الإضراب أو مدى الأضرار التي لحقت بمرافق المطار الأخرى.

وتأتي تصريحاتها بعد أن ساد هدوء حذر في المنطقة منذ يوم الجمعة، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الهجمات عقب تصعيد استمر 13 يوماً بدأ في 11 يوليو.

وخلال التصعيد، شنت الولايات المتحدة ضربات داخل إيران، بينما ردت طهران باستهداف ما وصفته بالمنشآت والمعدات العسكرية الأمريكية في العديد من الدول العربية.