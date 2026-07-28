رئيس وزراء باكستان يتضامن مع إسبانيا وفرنسا عقب حرائق الغابات

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن تضامن بلاده مع كل من إسبانيا وفرنسا في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح البلدين.

كما أعرب شريف - في منشورين منفصلين عبر منصة "إكس" أودهما راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - عن حزنه العميق إزاء الحرائق المدمرة التي تجتاح إسبانيا.. كما وصف الحرائق التي اجتاحت فرنسا والمعاناة الهائلة التي سببتها بأنها مثيرة للقلق.

وقدم شريف تعازيه لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومتي وشعبي البلدين، وخاصة أولئك الذين نزحوا أو تضرروا بأي شكل من الأشكال جراء هذه المأساة.

وقال شريف "إنه يأمل في أن تتم السيطرة على الحرائق في أقرب وقت ممكن وأن تتعافى المجتمعات المتضررة بشكل سريع".. مشيرا إلى أن باكستان تتضامن مع إسبانيا وفرنسا خلال هذا الوقت العصيب، كما أنها على استعداد لتقديم كافة المساعدات المطلوبة.