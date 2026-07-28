أسيوط.. ضبط 4 آلاف عبوة مشروبات فاسدة و4200 قطعة حلوى منتهية الصلاحية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق، وحماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالمواد الغذائية، بما يضمن توفير منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تواصل تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على تداول السلع وحماية صحة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحقيق عدد من الضبطيات المهمة، حيث تمكنت إدارة تموين ديروط من ضبط 4 آلاف عبوة من المشروبات السكرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق، فيما نفذت إدارة تموين منفلوط حملة تموينية مسائية امتدت حتى منتصف الليل استهدفت الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع الغذائية، وأسفرت عن ضبط 4200 قطعة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 160 عبوة شاي مجهولة البيانات لا تحمل تاريخ إنتاج أو أي مستندات تثبت مصدرها.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، تضمنت محضرًا لتجميع 19 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمخالفة للقانون، ومحضرًا لحيازة 50 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن تحرير محضر إثبات حالة ضد أحد التجار التموينيين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمحل أثناء التفتيش. وقد نُفذت الحملة بمشاركة عبد الرحيم سيد السمين مدير إدارة تموين منفلوط، ومحمد صلاح الدين رئيس قسم الرقابة، وعصام عبدالحفيظ رئيس قسم التجارة، ومحمود محمد مأمور الضبط القضائي، وأيمن عبد الوهاب ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد اللواء محمد علوان أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لعرض الوقائع على جهات التحقيق المختصة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تمس سلامة الغذاء.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية ومفاجئة بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار، حفاظًا على صحة المواطنين وترسيخًا لاستقرار الأسواق.