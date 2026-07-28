قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ خلال هذه الأيام
خلافات مالية .. حقيقة تهديد عدد من الأشخاص لسيدة بالمرج
أوائل الثانوية العامة 2026 .. 8 معلومات عاجلة بشأنهم الآن
رسميا.. زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا خلفًا لديشامب
مقترح برلماني لإنشاء جواز سفر تصديري رقمي لكل شركة.. تفاصيل
بعد انتشار الفيديو.. حبس سائق سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه
اجتماع مرتقب لحسم مستقبل محمد صلاح.. و4 وجهات على الطاولة
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد
قافلة «زاد العزة» الـ 244 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يكشف عن تفاصيل سداد الزمالك مستحقات الرخصة الأفريقية

أبو ريده
أبو ريده
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بشأن تفاصيل جديدة بأزمة نادي الزمالك وحصوله على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال أبو ريدة: "الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا لحل أزماته والحصول على الرخصة الأفريقية، وآخر شيك تم تحويله من الزمالك كان يوم الجمعة 24 يوليو بقيمة 2 مليون دولار".

وأضاف رئيس الاتحاد:"الزمالك كان أكثر نادٍ دفع أرقامًا الموسم الماضي، حيث دفع 70 مليون جنيه نسبة الاتحاد في عقود اللاعبين".

يأتي تصريح أبو ريدة ليؤكد نجاح إدارة الزمالك في تجاوز أزمة الرخصة الإفريقية وسداد المستحقات المطلوبة، مما يمهد الطريق أمام الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

الإعلامي أمير هشام أمير هشام تصريحات هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة اتحاد الكرة أزمة نادي الزمالك الزمالك رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

النائب العام

تفاصيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية المقدمة من النيابة العامة

أرشيفية

حبس سائق أتوبيس لتعديه بالسب والضرب على راكب

أرشيفية

حبس المتهم بالتشهير بسيدتين في الفيوم

بالصور

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد