أبو ريدة يكشف عن تفاصيل سداد الزمالك مستحقات الرخصة الأفريقية

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بشأن تفاصيل جديدة بأزمة نادي الزمالك وحصوله على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

وقال أبو ريدة: "الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا لحل أزماته والحصول على الرخصة الأفريقية، وآخر شيك تم تحويله من الزمالك كان يوم الجمعة 24 يوليو بقيمة 2 مليون دولار".

وأضاف رئيس الاتحاد:"الزمالك كان أكثر نادٍ دفع أرقامًا الموسم الماضي، حيث دفع 70 مليون جنيه نسبة الاتحاد في عقود اللاعبين".

يأتي تصريح أبو ريدة ليؤكد نجاح إدارة الزمالك في تجاوز أزمة الرخصة الإفريقية وسداد المستحقات المطلوبة، مما يمهد الطريق أمام الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.