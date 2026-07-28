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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 ساعات ..كواليس اجتماع الزمالك وجون إدوارد وتحديد موعد للحسم

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

اجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لوضع حد لوجهات النظر المختلفة بينهم خلال الفترة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم 5 ساعات داخل الاجتماع لم يتم التوصل لأي شئ مازال الانقسام حول تعيين الصربي فوك رازوفيتش واستمرار معتمد جمال الذي يدعمه مجلس الإدارة.

وتوسع نطاق الخلاف أيضا بيشمل شركة الكرة في نادي الزمالك حيث يرغب حسين لبيب في حصول الزمالك على النسبة الأكبر بينما يدعم إدوارد وجود نسبة الإدارة في يد المستثمر.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد لاتخاذ قرارات حاسمة بشان المدير الفني وشركة الكرة وأيضا تحديد موعد لعودة الفريق للتدريبات الجماعية حيث لم يتم الاتفاق حتى الان عن موعد المعسكر أو بداية فترة الاعداد بسبب ملف المدير الفني.

ضمانات استمرار المدير الفني الأجنبي

وحسب تصريحات الإعلامي هاني حتحوت فإن حسين لبيب طلب من جون إدوارد توفير ضمانات مالية قبل إتمام التعاقد، تتضمن إيداع قيمة 6 أشهر مقدمًا من راتب المدرب، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في حساب بنكي منفصل، موضحًا أن المبلغ قد يصل إلى نحو 270 ألف دولار، بحيث يتم استخدامه في حال قررت الإدارة إنهاء التعاقد بسبب تراجع النتائج أو الأداء، لتسوية العقد دون الدخول في نزاعات أو شكاوى.

وفي المقابل، أكد حتحوت أن معتمد جمال أبلغ مسؤولي الزمالك بأنه سيظل في منصبه حتى اللحظة الأخيرة، ولن يرحل إلا بعد الاطمئنان على استقرار الفريق، وهي الرسالة التي لاقت ترحيبًا داخل مجلس الإدارة.

وأوضح أن إدارة الزمالك ترى في استمرار معتمد جمال خيارًا مناسبًا، سواء من الناحية المالية لتقليل النفقات، أو تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز من فرص بقائه داخل القلعة البيضاء.

حسين لبيب نادي الزمالك جون إدوارد رازوفيتش معتمد جمال

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