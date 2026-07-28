خلاف داخل الزمالك بسبب المدير الفني الجديد.. معتمد جمال يتمسك بالاستمرار

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس جديدة داخل نادي الزمالك بشأن ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل المفاضلة بين استمرار معتمد جمال أو التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأوضح حتحوت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن جون إدوارد، المدير الرياضي، يفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي، باعتباره الخيار الأنسب لقيادة الفريق، إلا أن هناك عقبتين أمام تنفيذ هذا التوجه.

وأشار إلى أن العقبة الأولى تتمثل في إعلان رئيس النادي حسين لبيب، في وقت سابق، استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، بينما تتعلق العقبة الثانية برغبة الإدارة في تجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش حال التعاقد معه.

وأضاف أن حسين لبيب طلب من جون إدوارد توفير ضمانات مالية قبل إتمام التعاقد، تتضمن إيداع قيمة 6 أشهر مقدمًا من راتب المدرب، إلى جانب قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في حساب بنكي منفصل، موضحًا أن المبلغ قد يصل إلى نحو 270 ألف دولار، بحيث يتم استخدامه في حال قررت الإدارة إنهاء التعاقد بسبب تراجع النتائج أو الأداء، لتسوية العقد دون الدخول في نزاعات أو شكاوى.

وفي المقابل، أكد حتحوت أن معتمد جمال أبلغ مسؤولي الزمالك بأنه سيظل في منصبه حتى اللحظة الأخيرة، ولن يرحل إلا بعد الاطمئنان على استقرار الفريق، وهي الرسالة التي لاقت ترحيبًا داخل مجلس الإدارة.

وأوضح أن إدارة الزمالك ترى في استمرار معتمد جمال خيارًا مناسبًا، سواء من الناحية المالية لتقليل النفقات، أو تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز من فرص بقائه داخل القلعة البيضاء.