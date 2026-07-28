خبير : حرائق الغابات في أوروبا بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور حسن التليلي خبير التغيرات المناخية، إن حرائق الغابات التي تشهدها كل من فرنسا وإسبانيا أصبحت أكثر اتساعًا وتكرارًا، مؤكدًا أن القارة الأوروبية تواجه موجة غير مسبوقة من الحرائق لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 200 شخص من منازلهم وقراهم، وسط تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن ظاهرة «لاجئي المناخ الداخليين».

وأوضح التليلي، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السبب الرئيسي وراء اتساع رقعة الحرائق يتمثل في فترات الجفاف الطويلة التي تشهدها أوروبا، والتي تتزامن مع موجات حر شديدة. وأضاف أن فرنسا تستعد للدخول في أقل من شهرين في الموجة الرابعة من موجات القيظ وهو الكارثة بالنسبة للسلطات والمواطنين.

وأشار خبير التغيرات المناخية إلى أن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد أن مثل هذه الكوارث مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة، نتيجة اشتداد ظاهرة الاحترار المناخي والاحتباس الحراري، وهو ما ينذر بزيادة وتيرة حرائق الغابات واتساع آثارها على السكان والبيئة.