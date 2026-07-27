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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التشيك تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب غرب فرنسا وسط استمرار حرائق الغابات

التشيك تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب غرب فرنسا وسط استمرار حرائق الغابات
التشيك تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب غرب فرنسا وسط استمرار حرائق الغابات
أ ش أ

نصحت وزارة الخارجية التشيكية، رعاياها بتجنب السفر إلى إقليم "جيروند" الواقع في جنوب غرب فرنسا ويشهد حرائق غابات هائلة مستعرة منذ أيام.

وقالت الوزارة- حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /الاثنين/- إن "الوضع لا يزال خطيرا، وعمليات الإجلاء مستمرة؛ ننصح المواطنين التشيكيين في المناطق المتضررة بإتباع إرشادات أجهزة الطوارئ الفرنسية".

وأشار الراديو إلى أن هناك أكثر من 300 مواطن تشيكي مسجل في الوقت الحالي في فرنسا.

وقد أجلت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 220 ألف شخص من إقليم "جيروند"، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يزيد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة من مخاطر انتشار تلك الحرائق التي أثرت أيضا على إسبانيا وإيطاليا واليونان وأجزاء من شمال أفريقيا.

وزارة الخارجية التشيكية تجنب السفر إلى إقليم جيروند جنوب غرب فرنسا حرائق غابات هائلة

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