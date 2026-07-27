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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

يعتبر مفهوم الثورة، من المفاهيم الأكثر اثارة وتعقيدا، في الفكر السياسي والاجتماعي. حيث يشير إلي التغيرات الجذرية والسريعة في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لمجتمع ما. 

كما يتميز هذا التغيير بالتحولات الكبري، التي تؤثر علي جميع مناحي الحياة. ولفهم المصطلح، بشكل معمق يجب النظر في عدة جوانب أساسية. تشمل السياقات التاريخية، والأسباب الجذرية، والأهداف المرجوة، والنتائج المحتملة. 

في الثالث والعشرين من يوليو 1952، انطلقت ثورة شكلت واحدة من أهم محطات التاريخ المصري الحديث. وبعد 74 عاما، لا تزال مبادئها ومواقفها السياسية. حاضرة في قراءة كثير من التحولات التي شهدتها المنطقة. وفي مقدمتها قضايا الاستقلال الوطني، ومواجهة الاستعمار والصراع في المنطقة. 

74 عاما مرت علي ثورة يوليو 52. ثورة شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. حاملة مشروعا وطنيا عنوانه الاستقلال. 

ومنذ انطلاقها، لم تنظر الثورة، إلي الاستعمار باعتباره احتلالا عسكريا فقط. بل عدته أيضا، مشروعا يستهدف إبقاء المنطقة تحت النفوذ والهيمنة. وهو ما انعكس في مواقفها السياسية، ودعم حركات التحرر الوطني في العالم العربي، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية.

وفي صدارة هذه الرؤية، جاء الموقف من المشروع الصهيوني. الذي رأت فيه الثورة. أمتدادا للمشروع الاستعماري في المنطقة. يستهدف فرض واقع جديد. يخدم مصالح القوي الكبري. لذلك تبنت موقفا ثابتا، في دعم الحقوق العربية والفلسطينية. مع العمل علي بناء قوة الدولة المصرية وقدراتها. وبعد 74 عاما، يبدو كثير من تحديات الأمس، حاضرا بأشكال جديدة. 

تلقي ظلالها علي حاضر المنطقة. عبر صراعات علي النفوذ، ومحاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة. وتحديات تمس الأمن القومي للدول. في ذكري ثورة يوليو المجيدة. تبقي تلك التجربة. واحدة من أبرز محطات التاريخ المصري المعاصر. بما حملته من رؤية للاستقلال الوطني، ووعي مبكر بطبيعة التحديات التي واجهة المنطقة. 

أخيرا، تعبر الثورة، عن التطلع البشري، نحو التغيير والتحرر. وتمثل أداة قوية للتقدم الاجتماعي. الثورة، ليست مجرد تغيير السلطة. بل هي تحول شامل في بنية المجتمع. يهدف إلي تحقيق رؤي جديدة، وأهداف سامية، تسعي لتحقيق العدالة والحرية والمساواة.

ثورة يوليو ذكرى ثورة يوليو ثورة 23 يوليو إبراهيم النجار

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