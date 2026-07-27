البابا تواضروس يستقبل الأنبا دانيال والأنبا بقطر لبحث ملفات رهبانية ورعوية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الأعمال الخاصة بدير القديس الأنبا بولا، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة، في إطار الاهتمام بتنظيم وتطوير العمل الرهباني.

كما استقبل قداسة البابا، في لقاء آخر، نيافة الأنبا بقطر، أسقف إيبارشية ديرمواس ودلجا، حيث بحثا عددًا من الموضوعات الرعوية الخاصة بالإيبارشية، ومتابعة احتياجات الخدمة والعمل الكنسي بها.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها قداسة البابا تواضروس الثاني مع الآباء المطارنة والأساقفة، لمتابعة مختلف الملفات الرعوية والإدارية والرهبانية، بما يدعم مسيرة الخدمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.