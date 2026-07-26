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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني خلال افتتاح مجمع مباني خدمات "أغصان الزيتون" بالعبور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لدى وصوله إلى مدينة العبور لافتتاح مجمع مباني خدمات "أغصان الزيتون" التابع لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من الآباء الكهنة والخدام والأراخنة.

وحرص محافظ القليوبية على استقبال قداسة البابا فور وصوله، ورافقه خلال مراسم الاستقبال والجولة التفقدية بمجمع الخدمات، كما شهد الاحتفال الذي أقيم بالمسرح الروماني بالمجمع، والذي تضمن كلمات ترحيبية، وفقرة ترانيم، وعرضًا لفيلم تسجيلي استعرض مراحل إنشاء مشروع "أغصان الزيتون" وما يضمه من منشآت خدمية متنوعة

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء

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