حملات مكثفة لفتح الشوارع ورفع المخلفات بباريس في الوادي الجديد

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات وفتح الشوارع وإزالة الإشغالات، ضمن خطة العمل اليومية الهادفة إلى تحسين مستوى النظافة العامة، وإعادة الانضباط بالشوارع، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات نقل المخلفات للعمل بمختلف قطاعات المدينة.

وقال علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، في بيان له اليوم ، إن الحملات تُنفذ بصورة يومية وفق خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شملت الأعمال كنس الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المارة والمركبات، مع المتابعة المستمرة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وعدم تراكم المخلفات.

وأضاف رئيس مركز باريس، أن الوحدة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال النظافة باعتبارها أحد أهم الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لافتًا إلى استمرار تكثيف الحملات في جميع الأحياء والمناطق الحيوية، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والارتقاء بجودة الحياة.