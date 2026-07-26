بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس

منظومة الخبز الجديدة تدخل مرحلة التنفيذ الفعلي بعد 5 أيام، حيث تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز اعتبارًا من 1 أغسطس 2026، وذلك بعد قرار إرجاء التطبيق خلال شهر يوليو الماضي لاستكمال التجهيزات الفنية وضمان جاهزية المنظومة قبل التشغيل الرسمي.

موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

أعلنت وزارة التموين أن موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيكون في الأول من أغسطس، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية الخاصة بتطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز، والذي يستهدف تطوير آليات إدارة منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.

ويأتي تطبيق منظومة الخبز الجديدة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، بما يحقق سرعة أكبر في تنفيذ العمليات المالية، مع إحكام الرقابة على منظومة صرف الخبز المدعم.

لماذا تم تأجيل تطبيق نظام الخصم المباشر؟

كان من المقرر بدء تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز خلال شهر يوليو، إلا أن وزارة التموين قررت تأجيل التنفيذ إلى 1 أغسطس 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاختبارات الفنية والتأكد من جاهزية جميع الأطراف المشاركة في المنظومة، بما يضمن بدء التشغيل دون أي تأثير على حصول المواطنين على الخبز المدعم.

ويهدف التأجيل إلى ضمان التطبيق السلس للمنظومة الجديدة، والتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية وربطها بجميع الجهات المعنية.

ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

يعتمد نظام الخصم المباشر لدعم الخبز على احتساب قيمة الدعم بصورة مباشرة داخل المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التسوية المالية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق رقابة أكبر على عمليات صرف الخبز المدعم، دون المساس بحق المواطنين في الحصول على الدعم المخصص لهم.

وأكدت وزارة التموين أن منظومة الخبز الجديدة لا تتضمن أي تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين، وإنما تستهدف فقط تطوير آليات إدارة المنظومة وتحسين كفاءة التشغيل.

استعدادات وزارة التموين لتطبيق منظومة الخبز الجديدة

تواصل وزارة التموين متابعة جاهزية المخابز والمطاحن والجهات المشاركة في منظومة الخبز الجديدة، استعدادًا لبدء تطبيق نظام الخصم المباشر لدعم الخبز اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع استمرار التنسيق الفني لضمان انتظام صرف الخبز المدعم منذ اليوم الأول للتطبيق.

ويترقب أصحاب المخابز والمواطنون بدء العمل بـ منظومة الخبز الجديدة، التي تمثل خطوة جديدة ضمن خطة وزارة التموين لتحديث منظومة الدعم وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة دعم الخبز.