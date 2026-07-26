رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

تحولت أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري إلى واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت رفضها تسليم التاج للملكة الجديدة، مؤكدةً أنها تعرضت للظلم، ومتوعدةً بكشف مزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الأزمة بعدما نشرت إيريني يسري بيانًا عبر حسابها على "إنستجرام"، أعلنت فيه رفضها تسليم التاج، مشيرةً إلى أن قرارها جاء بسبب ما وصفته بـ"الظلم وغياب الشفافية والعدالة"، مؤكدةً أن لديها أدلة تدعم روايتها.

ولم يتأخر رد إدارة مسابقة Miss Egypt، إذ أوضحت، في بيان رسمي، أن إيريني لم تحصل على لقب Miss Egypt الرسمي، وإنما تُوجت بلقب Miss Global Egypt، وهو لقب تأهيلي للمشاركة في إحدى مسابقات الجمال الدولية، مؤكدةً أن استمرار حاملة اللقب يخضع للوائح المنظمة العالمية.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عادت إيريني يسري لتصعيد الموقف، ونشرت ما قالت إنها محادثات تثبت صحة روايتها، كما وجهت اتهامات جديدة لإدارة المسابقة، من بينها تعطيل مشاركتها الدولية وطلب مبالغ مالية منها، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي رد جديد من إدارة المسابقة حتى الآن.

فما حقيقة الخلاف؟ ولماذا رفضت إيريني يسري تسليم التاج؟ وما أبرز الاتهامات المتبادلة بين الطرفين؟

شاهدوا الفيديوجراف الذي يستعرض القصة كاملة، بدايةً من إعلان رفض تسليم التاج، مرورًا برد إدارة المسابقة، وصولًا إلى أحدث التطورات والاتهامات التي أشعلت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.