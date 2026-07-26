نشأت الديهي: الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج تنذر بتصعيد جديد.. وأخشى جولة رابعة مع إيران

حذّر الإعلامي نشأت الديهي، من تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، معتبرًا أن الحشود العسكرية الأمريكية الحالية لا تعكس مؤشرات على تهدئة أو سلام، بل قد تنذر بتصعيد جديد في المنطقة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تحشد كل هذه القوات بمختلف أنواع الطائرات وهي تبحث عن السلام"، مضيفًا أن ما يجري في المنطقة يشير إلى وجود تطورات خطيرة قد تتكشف خلال الفترة المقبلة، داعيًا إلى عدم الاطمئنان إلى ما وصفه بـ"التصريحات المعسولة".

وربط بين الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء المقبل، وبين ما اعتبره "ترتيبات وتنسيقات" مع الإدارة الأمريكية، مرجحًا أن تشهد الفترة المقبلة ضربة جديدة تستهدف إيران، قائلًا إن تلك الضربات قد تطال البنية التحتية، بما في ذلك الجسور ومحطات الكهرباء والصرف.

وأضاف: "نحن أمام شوط رابع وجولة جديدة، ولا نعلم ماذا تحمل الأيام المقبلة"، معربًا عن قلقه من تسارع الأحداث في المنطقة.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الرؤساء الأمريكيين يتحركون وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، معتبرًا أن هذه البوصلة هي التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة.