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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: جامعة «كيان» تعزّز البحث العلمي في المجالات الاستراتيجية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن موافقة البرلمان على إنشاء جامعة كيان التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة تمثل خطوة مهمة لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، خاصة في التخصصات الاستراتيجية.


وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الجامعة ستركز على تدريس وبحث مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من العلوم التطبيقية الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الجامعات والمؤسسات البحثية معمول به في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاهتمام بالعلم أصبح ضرورة ملحة، سواء من خلال المؤسسات الأكاديمية المدنية أو عبر المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن احتفال جامعة القاهرة بمرور 100 عام على إنشاء كلية العلوم يعكس أهمية الدور الذي يؤديه العلم في بناء المجتمع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب منح التفكير العلمي مساحة أكبر في النقاش العام والجدل السياسي، مع تعزيز اهتمام قادة الرأي العام بالعلوم المختلفة ودورها في تحقيق التنمية.

كيان محمد كمال البحث العلمي العلاقات الخارجية التعليم

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