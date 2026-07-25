نظرية الرجل المجنون.. نشأت الديهي: زيارة نتنياهو لواشنطن تمهد للتصعيد ضد إيران

رجح الإعلامي نشأت الديهي أن تحمل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن، الثلاثاء المقبل، ترتيبات وتنسيقات أمريكية إسرائيلية بشأن جولة جديدة من التصعيد ضد إيران، مؤكدًا أن تقديره الشخصي يشير إلى احتمال توجيه ضربة مشتركة "أشد وأكثر ضراوة".

وقال الديهي إن الحرب لم تنتهِ، بل دخلت مرحلة "الوقت المستقطع"، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة "شوطًا رابعًا" من المواجهة، محذرًا من أن استهداف البنية التحتية والجسور ومحطات الكهرباء قد ينقل الصراع إلى مرحلة "حرب المدن".

وأضاف أن ما يبدو من خلافات داخل الإدارة الأمريكية أو بين المؤسسات المختلفة، لا يعكس حقيقة الموقف، معتبرًا أن جميع الإدارات الأمريكية، على اختلاف رؤسائها، تتحرك وفق استراتيجية واحدة هدفها حماية الأمن القومي الأمريكي، بينما تختلف فقط آليات التنفيذ.

وأشار الديهي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوظف ما وصفه بـ"نظرية الرجل المجنون"، في إشارة إلى الأسلوب الذي استخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام، لافتًا إلى أن ترامب "يلعب بعقول الجميع"، لكنه في النهاية يتحرك وفق "خط أمريكي واضح"، بحسب تعبيره.

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