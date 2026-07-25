معتز التوني لـ صدى البلد : «خلي بالك من نفسك» تجربة كوميدية مختلفة.. ولم نحسم تقديم «اللعبة 6» حتى الآن | حوار

تألق المخرج القدير معتز التوني من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما بمصر والوطن العربي، وحقق ردود فعل واسعة منذ انطلاق عرضه. وفي حوار خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، تحدث التوني عن كواليس الفيلم، وموقف الجزء السادس من مسلسل «اللعبة»، كما كشف عن آخر تطورات فيلم «مطلوب عائليًا»، وأعماله الجديدة المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.

■ في البداية.. كيف استقبلت ردود الفعل على فيلم «خلي بالك من نفسك»؟

الحمد لله سعيد جدًا بردود الفعل التي وصلتنا منذ عرض الفيلم، وأشعر أن الجمهور استمتع بالتجربة، لأنها مختلفة وتقدم كوميديا بشكل جديد، ورغم أنها كانت تجربة صعبة في تنفيذها، لكنها كانت ممتعة للغاية بالنسبة لي.

■ ماذا يميز الفيلم عن غيره من الأعمال؟

الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويضم العديد من المفاجآت والمواقف التي أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، كما أن عودة التعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا من العناصر المهمة التي أضافت للفيلم، وسعدت جدًا بالعمل معهما.

■ هل استقررتم على تقديم جزء سادس من مسلسل «اللعبة»؟

حتى الآن لم يُحسم الأمر بشكل نهائي، ولا يوجد قرار بشأن تقديم جزء سادس من «اللعبة»، وكل ما يتردد في .

■ ماذا عن فيلم «مطلوب عائليًا»؟

انتهينا بالفعل من تصوير الفيلم بالكامل، سواء داخل مصر أو خارجها، والعمل حاليًا في مرحلة المونتاج، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، وأتمنى أن ينال اعجاب الجمهور

■ وما هي خططك الفنية خلال الفترة المقبلة؟

أستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم مسلسل جديد وفيلم سينمائي من إنتاج سينرجي بلس، وسنكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بهما قريبًا، فور الانتهاء من التحضيرات.

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