رغم وقف إطلاق النار.. إسرائيل تمدد حالة الطوارئ وتحذر من هجوم محتمل

طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية تمديد سريان إعلان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء البلاد حتى 11 أغسطس، على أن يخضع القرار لموافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وذلك قبل انتهاء العمل بالإعلان الحالي المقرر الثلاثاء المقبل.



وبحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقرار، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على الأوضاع الأمنية في إيران ولبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة مع بيروت، وهو ما دفع المؤسسة الأمنية إلى التوصية بتمديد حالة الطوارئ.



وأشارت الوثيقة إلى أن إيران لا تزال تنفذ عمليات إطلاق نار بدرجات متفاوتة باتجاه عدد من دول الشرق الأوسط، معتبرة أن هذه التطورات ترفع من احتمالات تعرض المدنيين الإسرائيليين لهجمات.



واستنادًا إلى هذه التقديرات، أوصت وزارة الدفاع بالإبقاء على حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل، بما يتيح لقيادة الجبهة الداخلية استخدام صلاحياتها القانونية عند الحاجة.



وأكدت الوزارة أنه لا توجد في الوقت الراهن تعليمات تشغيلية جديدة موجهة للسكان، إلا أن استمرار حالة الطوارئ يمنح قيادة الجبهة الداخلية صلاحية إصدار أوامر عاجلة، تشمل توجيهات البقاء في المناطق المحمية، وفرض قيود على الدراسة والتجمعات، واتخاذ إجراءات أخرى لحماية الأرواح والممتلكات إذا استدعت التطورات الأمنية ذلك.



وأضافت الوثيقة أن تمديد حالة الطوارئ لن يترتب عليه في الوقت الحالي تأثير اقتصادي كبير، في ظل عدم فرض قيود جديدة، مع التأكيد على إمكانية إلغاء الإعلان أو تقليص نطاقه إذا شهدت الأوضاع الأمنية تحسنًا خلال الفترة المقبلة.