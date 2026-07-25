بعد موجة حارة 8 أيام.. بشرى من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع قيم درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بالحرارة.



وتابعت في مداخلة هاتفية في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، التي يقدمها أحمد دياب ومحمد جوهر، أن درجة الحرارة تزيد بمعدل 3 درجات عن المسجلة بسبب الرطوبة.



وأردف أن الموجة استمرت 8 أيام وهذه فترة طويلة بسبب التغير المناخي، موضحة أن درجات الحرارة في أسوان والأقصر سجلت خلال الموجة الأخيرة 45 درجة.



وواصلت أن الأيام المقبلة تشهد العوامل من العوامل تسهم في امتصاص الحرارة، ولكن الحرارة مكملة ما يعني الرجوع إلى الأجواء الصيفية المعتادة.



وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدًا تكون أقل مما عليه الآن بشكل ملحوظ لتصل إلى 35 درجة.



واستطردت أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة ومنها تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، موضحة أنه يجب ارتداء الكاب حال الخروج للضرورة، مع الإكثار من المرطبات والمياه في اليد على مدار اليوم، ارتداء الكمامات، عدم وضع مواد قابلة للاشتعال في السيارات.



واختتمت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في الأمواج خلال الفترة الأيام الماضية وصلت إلى 2.5 متر في بعض الشواطئ.

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