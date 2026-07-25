بعد رسالة غير مستحق.. التموين تكشف عن خطوات تحديث البطاقات وإجراءات التظلم لاستعادة الدعم

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.

محددات العدالة الاجتماعية

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن تحديث البيانات متاح بشكل مستمر طوال أيام الأسبوع، ويقتصر على المواطنين الذين استخدموا بطاقاتهم التموينية منذ بداية يوليو وظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، مشيرًا إلى أن الرسالة تعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، وهو ما يستلزم تحديث البيانات أولًا قبل بدء إجراءات التظلم.

تخصيص 500 مكتب

وأشار إلى أن الوزارة وفرت طريقتين لتحديث البيانات؛ الأولى عبر بوابة مصر الرقمية على مدار الساعة، والثانية من خلال مكاتب البريد، حيث تم تخصيص 500 مكتب على مستوى الجمهورية للعمل خلال يومي الجمعة والسبت لتيسير الخدمة للمواطنين. وتبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بينما تمتد يوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

الحصول على الدعم

وأضاف أنه عقب الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم، وذلك من خلال 1085 مكتب تموين و412 مكتب خدمة مطور على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.

المستندات المطلوبة

وأكد المتحدث الرسمي أن المستندات المطلوبة تختلف حسب سبب عدم الاستحقاق، موضحًا أنه في حال ارتباط الرسالة بامتلاك سيارة، يجب تقديم المستندات التي تثبت الموقف، أما إذا كان السبب متعلقًا بملكية شركة أو نشاط تجاري، فيتم تقديم المستندات الصادرة من السجل التجاري أو الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن لكل حالة أوراقها الداعمة.

تفعيل البطاقة التموينية

وكشف كمال عن توجيهات وزير التموين لجميع مكاتب التموين باستقبال المواطنين وقبول أي مستندات يقدمونها على عهدتهم، على أن يتم فحصها من خلال لجان منعقدة بشكل يومي للبت في طلبات التظلم، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة تؤكد استحقاقه على رقم الهاتف المسجل.

أصحاب البطاقات التموينية

وأكد أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع أصحاب البطاقات التموينية، موضحًا أن 24 مليون بطاقة تعمل بصورة طبيعية، بينما يقتصر الأمر فقط على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية يوليو، داعيًا أصحاب هذه الرسائل إلى الإسراع في تحديث بياناتهم واستكمال إجراءات التظلم.