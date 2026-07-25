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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حراك قرآني واسع.. آلاف المقارئ وحلقات التحفيظ وجلسات تصحيح التلاوة

مقرأة قرآنية
مقرأة قرآنية
محمد شحتة

واصلت وزارة الأوقاف، ممثلةً في الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، من خلال حراك قرآني واسع امتد إلى مختلف المحافظات خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو ٢٠٢٦م، وتنوعت فعالياته بين المقارئ القرآنية، وحلقات التحفيظ، وبرامج تصحيح التلاوة، ومراكز التلاوة، ومجالس الإقراء، إلى جانب انطلاق فعاليات الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» في ١٢ محافظة؛ بما يعكس اتساع خريطة الأنشطة القرآنية، وتنوع مساراتها، ووصولها إلى مختلف الفئات.

وفي مجال المقارئ القرآنية، عُقدت ٨٩١ مقرأة لأعضاء المقارئ، و٤٥١ مقرأة للأئمة، و٥٥ مقرأة للقراءات، و١٧٩ مقرأة للواعظات للجمهور، و٥ مقارئ للسيدات من الأعضاء، فضلًا عن قراءة سورة الجمعة في ١٧٤ مسجدًا.

الأنشطة القرآنية للجمهور

وتواصلت الأنشطة القرآنية الموجهة إلى جمهور المساجد من خلال عقد ٢٥٥٠ مقرأة للجمهور، و٢٩ مقرأة نموذجية للأصوات الحسنة، و٥٤٤ مقرأة للفجر؛ بما يعزز ارتباط رواد المساجد بكتاب الله تعالى، ويوسع دائرة المشاركة في مجالس التلاوة والمدارسة.

وحظي تصحيح التلاوة وتعليم القراءة الصحيحة باهتمام كبير؛ إذ عُقدت ٣٥٦٥ جلسة ضمن برنامج «صحح قراءتك»، إلى جانب ١٠ جلسات بمراكز التلاوة، و١٢ مجلس إقراء؛ بما يسهم في إتاحة تعلم التلاوة المنضبطة، والعناية بأحكام القراءة والأداء القرآني الصحيح.

وفي مجال حفظ كتاب الله تعالى، تواصلت حلقات التحفيظ بمختلف أنماطها، بواقع ١٣٠ حلقة تحفيظ على درجة، و١٧٩٨ حلقة تحفيظ بالمكافأة، إلى جانب ٨٩ حلقة تحفيظ عن بُعد «أون لاين»؛ بما يوسع فرص الالتحاق بحلقات القرآن الكريم والاستفادة منها.

وتجسد هذه الأنشطة المتنوعة عناية وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، حفظًا وتلاوةً وتعليمًا وإقراءً، وحرصها على بناء بيئة قرآنية متكاملة تجمع بين حفظ كتاب الله تعالى، وتصحيح تلاوته، وإتقان قراءاته، ورعاية المواهب المتميزة، مع التوسع في البرامج القرآنية لتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.

الأوقاف القرآن المقارئ مقارئ قرآنية مقرأة الجمهور

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