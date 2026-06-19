بمشاركة الأئمة والمصلين| أوقاف كفر الشيخ تنظم مقرأة الجمهور.. صور

شهدت مديرية أوقاف كفر الشيخ إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقارئ الجمهور، في إطار الحرص على ترسيخ الإتقان في تلاوة كتاب الله عز وجل، وضبط أحكام التجويد، وسط أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والوقار داخل بيوت الله.

وقاد الأئمة حلقات القراءة وتصحيح التلاوة للمشاركين، بما يُسهم في إحياء سنة الإقراء، وتنمية مهارات التلاوة الصحيحة، وإعداد قرّاء وأئمة متقنين يحملون كتاب الله أداءً وتعليمًا، بما يحقق عمارة المساجد بالقرآن الكريم ويُعزّز الارتباط به حفظًا وتدبرًا.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.