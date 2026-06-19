قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
قبل مواجهة بلجيكا.. إيران تتقدم بشكوى للفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة الأئمة والمصلين| أوقاف كفر الشيخ تنظم مقرأة الجمهور.. صور

فعاليات أوقاف كفر الشيخ
فعاليات أوقاف كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت مديرية أوقاف كفر الشيخ إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقارئ الجمهور، في إطار الحرص على ترسيخ الإتقان في تلاوة كتاب الله عز وجل، وضبط أحكام التجويد، وسط أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والوقار داخل بيوت الله.

وقاد الأئمة حلقات القراءة وتصحيح التلاوة للمشاركين، بما يُسهم في إحياء سنة الإقراء، وتنمية مهارات التلاوة الصحيحة، وإعداد قرّاء وأئمة متقنين يحملون كتاب الله أداءً وتعليمًا، بما يحقق عمارة المساجد بالقرآن الكريم ويُعزّز الارتباط به حفظًا وتدبرًا.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ أخبار الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

بعد مأساة عربة القهوة.. "حفظ النفس فريضة.. كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟

مأساة عربة القهوة.. "حفظ النفس فريضة.. كيف ينظر الإسلام إلى السرعة الزائدة على الطرق؟

صورة أرشيفية

مصادرة 355 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد