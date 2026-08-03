عمر كمال يطوي صفحة الأهلي ويقترب من تحديد وجهته الجديدة بين سيراميكا كليوباترا والمصري

يستعد عمر كمال عبد الواحد لبدء فصل جديد في مسيرته الكروية، بعدما يسلّم النادي الأهلي اليوم الاستغناء النهائي الخاص باللاعب، ليصبح حرًا في اختيار وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء قرار الأهلي ضمن خطة إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، ليبدأ البحث عن تجربة جديدة بعد نهاية مشواره مع القلعة الحمراء.

وتشهد الساعات الحالية منافسة بين ناديي سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي للحصول على خدمات عمر كمال، حيث يفاضل اللاعب بين العرضين قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويملك سيراميكا أفضلية خاصة في المفاوضات، بعدما لعب عمر كمال ضمن صفوفه في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وظهر بمستوى جيد دفع النادي إلى الرغبة في تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي، بينما دخل المصري البورسعيدي بقوة لاستعادة اللاعب الذي سبق له ارتداء قميصه.

وكان عمر كمال قد انضم إلى الأهلي في يناير 2024 قادمًا من مودرن سبورت، وخاض مع الفريق 51 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11 هدفًا، مستفيدًا من قدرته على المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب.

وشهدت مسيرة اللاعب عدة محطات داخل الكرة المصرية، حيث بدأ مع اتحاد الشرطة، ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي، قبل خوض تجربة مع الأسيوطي والعودة مرة أخرى للمصري، كما كان قريبًا من الانتقال إلى الزمالك، إلا أن أزمة إيقاف القيد حالت دون إتمام الصفقة.

وبعد تجربته مع مودرن سبورت ثم الأهلي، يستعد عمر كمال لخوض تحدٍ جديد في مسيرته، وسط ترقب لحسم قراره النهائي بين الاستمرار مع سيراميكا كليوباترا أو العودة إلى المصري البورسعيدي.