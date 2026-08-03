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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف الدين الجزيري يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
سارة عبد الله

ودع سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك السابق، الجماهير برسالة خاصة بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء بالتراضي.

وكتب سيف الدين الجزيري عبر حسابه على إنستجرام: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لهذا النادي العظيم، الذي كان لي شرف الدفاع عن ألوانه وارتداء قميصه وكان لي شرف أن أحصل على لقب الهداف التاريخي للمحترفين الأجانب في نادي الزمالك".

وتابع: “أتوجه بالشكر إلى جماهير الزمالك الوفية، التي ساندتني في أجمل اللحظات، وكانت دائمًا عاشقة لهذا الكيان الكبير. سأبقى ممتنًا لكل كلمة دعم، ولكل لحظة عشتها بينكم”.

وأضاف: “هذه هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، ولكل رحلة محطة أخيرة، أغادر اليوم وأنا أحمل في قلبي الكثير من الذكريات، وأتمنى لنادي الزمالك دوام النجاح والبطولات، فهو سيبقى دائمًا أحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم العربي”.

واختتم: “شكرًا لكل زميل لعبت معه، ولكل مدرب وإداري وعامل داخل النادي، ولكل من ساهم في هذه الرحلة… أغادر، لكن يبقى الاحترام والتقدير والمحبة.. وأتمنى أن أكون قد تركت بصمة تليق بتاريخ هذا النادي وجماهيره.. إلى اللقاء… وكل التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماماً ، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.

ونيابة عن جماهير الزمالك يتوجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.

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