الزمالك يرفض التشكيك المبكر في التحكيم .. ويشيد بجهود اتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بـ"الحملة المبكرة" ضد التحكيم المصري والاعتراض المسبق على تشكيل لجنة الحكام، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل ضغطًا غير مقبول على الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد الزمالك أن التهديد المبكر للحكام، والاعتراض على بعض الأسماء، واستدعاء حالات تحكيمية من الموسم الماضي بهدف التشكيك وإثارة الجدل، يعد أمرًا مرفوضًا، معتبرًا أن ذلك يسهم في ممارسة ضغوط على منظومة التحكيم قبل بداية المنافسات.

وشدد النادي على رفضه التشكيك في نزاهة التحكيم المصري وكافة عناصر منظومة كرة القدم، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة لانطلاق الموسم في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وفي الوقت نفسه، أشاد مجلس إدارة الزمالك بجهود الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في تطوير منظومة الكرة المصرية، والعمل على البناء على النجاحات التي حققها المنتخب الوطني.

كما ثمّن النادي تصريحات رئيس الاتحاد بشأن صحة عقود لاعبي الزمالك، مطالبًا الاتحاد والجهات المعنية بالكشف عن موقف عقود لاعبي بقية الأندية، بما يضمن إظهار الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية أمام الرأي العام الرياضي.