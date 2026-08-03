قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك | تفاصيل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، خوض تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الجديدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه معتمد جمال، والذي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، والوصول بهم إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.