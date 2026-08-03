الفرصة الأخيرة أمام طهران| ترامب: محادثات إيران ستتواصل.. ومضيق هرمز قد يُفتح غدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات مع إيران ستستأنف قريبا، مؤكدًا أن مضيق هرمز قد يتم افتتاحه غدا، وهذه هي الفرصة الأخيرة أمام طهران.

وأوضح الرئيس الأمريكي- في تصريحات صحفية في المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين- أن المحادثات المزمع إجراؤها مع طهران هي "الفرصة الأخيرة" لإيران للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الضربات الأمريكية على البلاد.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تبدأ المفاوضات، التي ستُعيد فتح مضيق هرمز وتُمهّد الطريق أمام إيران لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وأضاف: "المرحلة الأولى هي فتح المضيق.. أما المرحلة الثانية فستكون نزع السلاح النووي، وهذا سيستغرق بعض الوقت".

ولفت ترامب إلى أنه قرر التريث في إصدار أوامر للقوات الأمريكية بتنفيذ ضربات واسعة النطاق جديدة ضد إيران؛ بناءً على طلب حلفاء الخليج وهم قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما أشار إلى وجود خطة جاهزة لتنفيذ القوات الأمريكية "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية" أمس الأحد، لكنّه قرر إلغاء الخطة ومنح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت بعد الاستماع إلى قادة خليجيين بارزين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بناءً على طلب مسؤولين إيرانيين لم يُكشف عن أسمائهم.

لكن ترامب أكد مجددًا نفاد صبره تجاه إيران، قائلا للصحفيين: "هذه فرصتهم الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، انتقد ترامب، إيران، على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بأنها "مخادعة بشكل لا يُصدق".