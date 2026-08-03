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الإشراف العام
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جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
عبد العزيز جمال

يواصل طلاب الثانوية العامة 2026 من شعبة علمي علوم الحاصلون على مجموع 65%-70% البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم خلال تنسيق الجامعات، بالتزامن مع ترقب إعلان الحدود الدنيا الرسمية للقبول بمختلف الكليات والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027.

وتعد مؤشرات تنسيق الجامعات لعام 2025 مرجعًا استرشاديًا مهمًا يساعد الطلاب وأولياء الأمور على تكوين تصور مبدئي حول الكليات المتوقع أن تكون متاحة للحاصلين على هذا المجموع، مع التأكيد أن النتائج النهائية ستتحدد بعد انتهاء مراحل التنسيق الرسمية وإعلان الحدود الدنيا المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

كليات تقبل من 65% علمي علوم 2026

وفقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، يمكن لطلاب شعبة علمي علوم الحاصلين على مجموع 65% التقدم إلى عدد كبير من الكليات والمعاهد المتنوعة، ومن أبرزها:

  • تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال.
  • دار العلوم انتساب موجه أسوان.
  • آداب دمياط.
  • آداب انتساب موجه القاهرة.
  • آداب انتساب موجه الزقازيق.
  • حقوق حلوان.
  • تربية نوعية جنوب الوادي.
  • آداب أسوان.
  • تربية دمنهور رياضة.
  • دار العلوم انتساب موجه المنيا.
  • آداب انتساب موجه الإسكندرية.
  • اقتصاد منزلي بنات عين شمس.
  • تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية.
  • تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف.
  • آداب العريش.
  • حقوق المنوفية بشبين الكوم.
  • إعلام بني سويف رياضة.
  • مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026
  • تربية نوعية القاهرة.
  • آداب الفيوم.
  • آداب وعلوم إنسانية السويس.
  • آداب بنات عين شمس.
  • تربية (طفولة) جنوب الوادي.
  • تربية طفولة مبكرة بني سويف.
  • تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط.
  • تربية نوعية الإسكندرية.
  • تربية نوعية المنصورة.
  • آداب الزقازيق.
  • حقوق انتساب موجه كفر الشيخ.
  • زراعة الفيوم رياضة.
  • تربية (طفولة) الإسكندرية.
  • تربية الفيوم رياضة.
  • سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية.
  • تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.
  • سياحة وفنادق الأقصر.
  • آداب بني سويف.
  • سياحة وفنادق حلوان بالمنيل.
  • سياحة وفنادق الفيوم.
  • تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.
  • سياحة وفنادق مدينة السادات.
  • إعلام جنوب الوادي رياضة.
  • سياحة وفنادق بني سويف.
  • سياحة وفنادق مطروح.
  • سياحة وفنادق المنيا.
  • آداب المنيا.
  • حقوق مدينة السادات.
  • فني ري وصرف ومساحة أسيوط.
  • آداب أسيوط.
  • اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.
  • آداب الوادي الجديد.
  • آداب جنوب الوادي.
  • آداب سوهاج.
  • سياحة وفنادق المنصورة.

معاهد متاحة لطلاب علمي علوم بمجموع 65%

إلى جانب الكليات الحكومية، تتاح أمام الطلاب مجموعة من المعاهد المتخصصة التي تمنح فرصًا دراسية ومهنية متنوعة، من بينها:

  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.
  • معهد فني صحي رياضة إمبابة.
  • معهد طيبة العالي شعبة علوم الحاسب بسقارة.
  • معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.
  • المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.
  • معهد هندسة وتكنولوجيا العبور بالكيلو 21 طريق بلبيس الصحراوي.

فرص دراسية متنوعة خارج الكليات الطبية

رغم أن شعبة علمي علوم ترتبط في أذهان الكثيرين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، فإن الواقع يؤكد وجود عدد كبير من الكليات التي توفر مسارات تعليمية ومهنية واعدة في مجالات مختلفة.

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وتشمل هذه المجالات التعليم، والسياحة والفنادق، والإعلام، والحقوق، والآداب، والاقتصاد المنزلي، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العديد من التخصصات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.

كما تتيح بعض المعاهد العليا للطلاب فرصة دراسة تخصصات الهندسة والحاسب الآلي ونظم المعلومات والعلوم الصحية التطبيقية، بما يعزز فرص التوظيف بعد التخرج.

مؤشرات تنسيق 2025 ليست الحدود النهائية

ويؤكد خبراء التعليم أن مؤشرات تنسيق العام الماضي تعد مجرد دليل استرشادي، ولا يمكن اعتبارها حدودًا نهائية لتنسيق 2026.

وتتحدد درجات القبول الرسمية بناءً على عدة عوامل، أبرزها:

  • نسب النجاح في الثانوية العامة.
  • أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق.
  • توزيع شرائح المجاميع.
  • الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.
  • رغبات الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وقد تشهد بعض الكليات ارتفاعًا أو انخفاضًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي وفقًا لهذه المتغيرات.

نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

ينصح خبراء التنسيق طلاب الثانوية العامة بضرورة ترتيب الرغبات وفق ميولهم الحقيقية وليس وفق المجموع فقط، مع كتابة أكبر عدد ممكن من الكليات والمعاهد المتاحة.

تنسيق الجامعات 2026

كما يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ومراجعة جميع البيانات قبل حفظ الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، مع الاستفادة من إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة المخصصة للتسجيل.

ويظل الاختيار الصحيح للتخصص الجامعي خطوة مهمة في رسم المسار المهني للطالب، لذلك يُنصح بدراسة طبيعة الكلية وفرص العمل المرتبطة بها قبل اتخاذ القرار النهائي.

كليات تقبل من 65 علمي علوم كليات تقبل من 65 علمي علوم 2026 معاهد متاحة لطلاب علمي علوم بمجموع 65 تنسيق الجامعات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم

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