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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
أسماء عبد الحفيظ

يعد خبز الحبة الكاملة من أفضل أنواع الخبز التي ينصح بها خبراء التغذية، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بالخبز المصنوع من الدقيق الأبيض.

ويتميز هذا الخبز بقيمته الغذائية العالية، كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في اتباع نظام غذائي صحي.

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل 

ويمكن تحضير خبز الحبة الكاملة في المنزل بمكونات بسيطة، للحصول على رغيف طازج وخالٍ من المواد الحافظة، للشيف ماهر محمد.

مكونات خبز الحبة الكاملة

لتحضير خبز الحبة الكاملة، ستحتاجين إلى:

  • 3 أكواب من دقيق القمح الكامل.
  • كوب من الدقيق الأبيض (اختياري للحصول على قوام أكثر هشاشة).
  • ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
  • ملعقة كبيرة من العسل أو السكر.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
  • كوب ونصف إلى كوبين من الماء الدافئ حسب الحاجة.

طريقة التحضير

  • في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع العسل أو السكر ونصف كوب من الماء الدافئ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • في وعاء كبير، اخلطي دقيق القمح الكامل مع الدقيق الأبيض والملح.
  • أضيفي خليط الخميرة وزيت الزيتون، ثم أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتجانسة.
  • اعجني العجين لمدة 10 دقائق حتى يصبح ناعمًا ومرنًا.
  • غطي العجين واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمه.
  • شكلي العجين على هيئة رغيف أو ضعيه في قالب مدهون بالقليل من الزيت.
  • اتركيه يختمر مرة أخرى لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية، ثم اخبزي الرغيف لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.
  • اتركي الخبز يبرد قليلًا قبل التقطيع للحصول على أفضل قوام.

فوائد خبز الحبة الكاملة

  • يتميز خبز الحبة الكاملة باحتفاظه بجميع أجزاء حبة القمح، بما في ذلك النخالة والجنين، وهو ما يجعله غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.
  • كما يحتوي على فيتامينات مجموعة B، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، وهي عناصر مهمة لدعم صحة الجسم وإنتاج الطاقة.

هل خبز الحبة الكاملة مناسب للرجيم؟

  • يُعد خبز الحبة الكاملة خيارًا جيدًا ضمن نظام غذائي متوازن، لأنه يساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول مقارنة بالخبز الأبيض، ما قد يساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.
  • ومع ذلك، ينصح خبراء التغذية بالاعتدال في الكميات، لأن الإفراط في تناوله قد يزيد من إجمالي السعرات الحرارية.

نصائح لنجاح خبز الحبة الكاملة

  • استخدمي دقيقًا طازجًا عالي الجودة.
  • لا تكثري من الدقيق أثناء العجن حتى لا يصبح الخبز جافًا.
  • اتركي العجين يختمر جيدًا للحصول على رغيف هش.
  • يمكن رش الشوفان أو السمسم على الوجه قبل الخبز لإضافة نكهة وقيمة غذائية.
  • احفظي الخبز في كيس محكم أو جمديه إذا كنتِ ترغبين في استخدامه لاحقًا.

ويعد خبز الحبة الكاملة من الوصفات الصحية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، فهو يجمع بين المذاق الشهي والفوائد الغذائية، ويعد بديلًا مناسبًا للخبز الأبيض لمن يسعون إلى اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.

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طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

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