رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم بوادي النطرون

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتاح فعاليات مؤتمر القسوس الشباب وأسرهم، الذي يُعقد في بيت إجابية بوادي النطرون، اليوم الاثنين والمقرر إستمرارة حتى 5 أغسطس 2026، بمشاركة عدد كبير من القسوس الشباب وأسرهم، بحضور عدد من أعضاء المجلس الانجيلي العام وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، في إطار دعم القسوس وتعزيز حياتهم الروحية والخدمية، والاهتمام بالجوانب الأسرية والنفسية المرتبطة بالخدمة.

وفي كلمته الافتتاحية بعنوان «النزاهة في حياة الخادم»، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن النزاهة مفهوم عميق يمس جوهر الإنسان، وبالأكثر حياة الخادم، موضحًا أنها لا تقتصر على السلوك الأخلاقي الظاهر، بل تعني وحدة الداخل مع الخارج، ووحدة الإيمان مع الحياة، والتمسك بمبادئ أخلاقية راسخة دون مساومة. وقال: «النزاهة ليست مجرد سلوك أخلاقي، بل هي البوصلة التي توجه فاعلية خدمة الخادم أو الراعي»، مشددًا على أن الخادم مدعو إلى أن يكون صادقًا في الداخل قبل الخارج، وأن يعيش إيمانه بصورة حقيقية تنعكس في حياته وخدمته وعلاقاته.

وتناول رئيس الطائفة الإنجيلية مفهوم النزاهة في مواجهة الازدواجية والرياء، مؤكدًا أن الله لا يقبل حياة روحية منقسمة أو مظهر تقوى بلا جوهر، وأن الرياء حالة روحية خطيرة يفقد فيها الإنسان وحدته الداخلية. كما استعرض نموذجي يوسف وداود، موضحًا أن يوسف تمسك بأمانته أمام الله ورفض المساومة، بينما قاد فقدان داود للنزاهة إلى سلسلة من الخطايا والنتائج المؤلمة.

وشدد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية الثبات في الإيمان والتمسك بالأمانة في التعليم والخدمة، مؤكدًا أن المواقف اليومية والقرارات التي يتخذها الإنسان تمثل المحك الحقيقي للنزاهة، واختتم كلمته قائلًا: «لنكن نزيهين في الداخل قبل الخارج، وخدامًا ثابتين لا تهزنا الرياح مهما اشتدت، لأن النزاهة هي القوة الحقيقية للخادم في كل زمان ومكان».

ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الروحية والتوعوية، تبدأ بجلسة حول «قراءة في قانون الأحوال الشخصية»، يشارك فيها الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عيد صلاح، راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية. كما تقدم الدكتورة هديل نبيل جلسة بعنوان «عندما تتحول الخدمة إلى إدمان»، وتتناول الأستاذة هالة توما، مديرة مدرسة نيو رمسيس بسنودس النيل الإنجيلي، موضوع «السلامة النفسية وتربية الأولاد وتأثير السوشيال ميديا»، بينما يقدم الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، جلسة بعنوان «أدراج يلزم غلقها».

كما يشمل المؤتمر أيضًا فقرات للتسبيح بقيادة الأستاذة لوتشيا رباط، بجانب الأنشطة التفاعلية والبرامج المخصصة للأطفال والأسر، بما يسهم في دعم القسوس وأسرهم وتعزيز التوازن بين الحياة الروحية والخدمية والأسرية.