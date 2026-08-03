5 أندية تختار ستاد القاهرة لاستضافة مبارياتها في الدوري الممتاز

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة أن خمسة أندية استقرت على خوض مبارياتها في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصد أن الأندية التي اعتمدت ستاد القاهرة ملعبًا رسميًا لها هي: الأهلي، الزمالك، زد، البنك الأهلي، ومودرن سبورت، ليصبح الملعب الأكثر استضافة لمباريات الدوري خلال الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن رابطة الأندية تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية الخاصة بالملاعب المستضيفة للمسابقة، بما يضمن انتظام جدول المباريات وتوفير أفضل الظروف لإقامة المنافسات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للملاعب عقب استكمال جميع الإجراءات.