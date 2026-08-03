الشرقية إنبي يخاطب رابطة الأندية لتغيير ملعبه.. والسلام يستضيف الفريق مؤقتا

خاطب نادي الشرقية إنبي رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، من أجل اعتماد ملعبه الرسمي خلال منافسات الموسم الجديد، وذلك عقب دمج ناديي إنبي والشرقية استعدادًا لانطلاق الموسم.

وتقدم أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة إنبي، بطلب رسمي إلى رابطة الأندية لتغيير الملعب الأساسي للفريق، بدلًا من استاد بتروسبورت الذي كان يستضيف مباريات إنبي في المواسم الماضية.

واستقرت إدارة النادي على اعتماد استاد جامعة الزقازيق ملعبًا رئيسيًا للفريق، فور الانتهاء من أعمال التجهيز والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وحتى اكتمال تجهيز استاد جامعة الزقازيق، سيخوض الشرقية إنبي مبارياته على استاد السلام، بهدف إتاحة الحضور الجماهيري، فيما تم إخطار رابطة الأندية باعتماد استاد المقاولون العرب ملعبًا بديلًا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت في وقت سابق دمج فريقي الشرقية وإنبي، إلى جانب دمج منتخب السويس مع بتروجت، ضمن خطة إنشاء شركتي كرة قدم.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد يوم الأربعاء 5 أغسطس في تمام الثالثة عصرًا، بمشاركة الشرقية إنبي ومنتخب السويس بتروجت بعد اكتمال إجراءات الدمج.