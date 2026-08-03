يتعاطى المخدرات.. القبض على عاطل هدد والدته وشقيقاته بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من نجلها لقيامه بتهديدها وشقيقاته بإلحاق الأذى بهن بسلاح أبيض إثر تعاطيه المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) وبسؤالها أقرت بتضررها من نجلها لقيامه بمداومة التعدى عليها بالسب والضرب ، وظهور علامات عدم الإتزان عليه آثر تعاطيه المواد المُخدرة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) وضبط "السلاح الأبيض" المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بتعاطى المواد المخدرة وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

