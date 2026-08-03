برلمانية: تيسير الاجراءات للمصريين بالخارج يدعم النمو الاقتصادي للدولة

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين المصريين بالخارج يعكس رؤية واضحة لتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت " أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق حوافز تشجع على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدة أن استمرار هذه الجهود سيزيد من ثقة المستثمرين المصريين بالخارج في السوق المحلية.

تسهيل مشاركتهم في المشروعات القومية والتنموية



وأضافت أن توفير منظومة متكاملة لخدمة المستثمرين بالخارج من شأنه إزالة التحديات التي قد تواجههم، وتسهيل مشاركتهم في المشروعات القومية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.



جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.



وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدايةً من التعرف على الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، لافتًا إلى إتاحة منصة "تأسيس" الإلكترونية، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى 3 أيام