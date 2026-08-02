مساعد الخارجية: معاشك بالدولار يوفر معاشًا للمصريين بالخارج في حالات العجز والإصابة والفصل التعسفي

قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنّ من أبرز المبادرات التي شهدها مؤتمر المصريين في الخارج مبادرة «معاشك بالدولار»، والتي جرى توقيع بروتوكولها مع شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن المواطن المصري بالخارج سيتمكن من الاشتراك فيها عبر سداد اشتراكات شهرية زهيدة، على أن تُحدد تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار"، أنّ المبادرة تتيح للمشترك الحصول على معاش بالدولار في حالات العجز أو الإصابة أو الفصل التعسفي من العمل في الخارج، مضيفًا أن الوثيقة تشمل كذلك تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى مصر في حالة الوفاة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُعد من أهم المبادرات التي طُرحت خلال المؤتمر.

وتابع الجوهري: «إحنا بننتظر انتهاء المؤتمر بكرة بإذن الله، وهيتم خلاله الخروج بتوصيات، وهذه التوصيات ستترجم في المستقبل إلى مزيد من المبادرات لخدمة مصالح الجاليات المصرية في الخارج»، مشددًا على استمرار العمل لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.