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بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace

جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE
جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE
صبري طلبه

تواصل جاجوار تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال طراز I-Pace، الذي يعد من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة البريطانية ضمن هذه الفئة.

ويجمع هذا الطراز بين التصميم الرياضي والتقنيات الحديثة مع الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية، من أبرز فئات هذه النسخة هي فئة R-Dynamic HSE.

محرك جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تعتمد جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا لتوليد قوة إجمالية تبلغ 400 حصان، فيما يصل عزم الدوران إلى 696 نيوتن متر.

جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع كلي يوزع القوة على العجلات الأربع، وتتيح السيارة السير لمسافة تصل إلى 470 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما يستغرق شحن البطارية من 0 إلى 100% عبر الشحن بالتيار المتردد نحو 8.58 ساعة.

تسارع وأداء جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تقدم جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE مستويات أداء تتناسب مع هوية العلامة البريطانية، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، كما تبلغ قدرة السحب 750 كيلوجرامًا.

تصميم جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تأتي السيارة جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE بأبعاد تعكس انتماءها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ذات الطابع الفاخر، إذ يبلغ طولها 4682 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2011 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1566 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2990 ملم.

جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2133 كيلوجرامًا، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 656 لترًا، وتضم السيارة مصابيح أمامية بتقنية  LED، بالإضافة إلى سقف بانورامي زجاجي، بينما ترتكز على عجلات قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

تجهيزات جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE

تضم جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE مجموعة من التجهيزات، حيث زودت بنظام صوتي Meridian يضم 16 سماعة، إلى جانب شاشة للعدادات الرقمية، ونظام العرض على الزجاج الأمامي، كما تأتي السيارة بمكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية.

وزودت جاجوار I-Pace R-Dynamic HSE بشاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومقاعد كهربائية، إلى جانب مجموعة من وسائل السلامة تشمل الوسائد الهوائية، وحساسات الركن، وكاميرات المراقبة، فضلًا عن أنظمة مساعدة السائق وتقنيات المكابح المتقدمة.

جاجوار I Pace R Dynamic HSE جاجوار I Pace R Dynamic HSE

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