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فيراري 296 GTB تنطلق بقدرات عالية الأداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري 296 GTB تنطلق بقدرات عالية الأداء

فيراري 296 GTB
فيراري 296 GTB
صبري طلبه

تعد فيراري واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الرياضية في العالم، فمنذ تأسيسها عام 1947 نجحت العلامة الإيطالية في ترسيخ مكانتها بين أبرز الأسماء في قطاع السيارات عالية الأداء.

وقدمت الشركة على مدار عقود تقديم مجموعة كبيرة من الطرازات التي أصبحت من أبرز السيارات الخارقة، ويأتي طراز فيراري 296 GTB ضمن هذه السلسلة، حيث يجمع بين أحدث التقنيات الهجينة والأداء الرياضي.

فيراري 296 GTB

تصميم فيراري 296 GTB

تنتمي فيراري 296 GTB إلى فئة السيارات السوبر كار، ويبلغ طولها 4565 مم، بينما يصل عرضها إلى 1958 مم، مع ارتفاع منخفض يبلغ 1187 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، فيما يبلغ وزنها دون ركاب 1680 كيلوجرامًا، واعتمدت فيراري على مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية بتقنيةLED ، إلى جانب عجلات رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

فيراري 296 GTB والمنظومة الهجينة

تعتمد فيراري 296 GTB على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، حيث يأتي محرك البنزين بست أسطوانات V6 وسعة 2.9 لتر، مزودًا بشاحني توربو، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من ثماني سرعات، كما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي للعجلات.

فيراري 296 GTB

قوة إجمالية تتجاوز 800 حصانًا

توفر المنظومة الهجينة مستويات مرتفعة من الأداء، إذ ينتج محرك البنزين قوة تبلغ 654 حصانًا، بينما يضيف المحرك الكهربائي 165 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 819 حصانًا، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 740 نيوتن متر، كما تحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 16.7 كيلومترًا لكل لتر، إلى جانب إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 25 كيلومترًا.

فيراري 296 GTB وأرقام الأداء

تستطيع فيراري 296 GTB الانطلاق من السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترًا في الساعة. 

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