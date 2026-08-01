رئيسا الإمارات وأوكرانيا يبحثان هاتفيًا تعزيز علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مع فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما بحث الجانبان - خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الإماراتي، اليوم السبت، من رئيس أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني في هذا السياق، عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي على الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتنميتها.