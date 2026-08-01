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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حالة من الذهول والألم.. القصة الكاملة لسقوط 4 ضحايا في حادث عقار زفتي المنهار.. ومحافظ الغربية يوجه بسرعة المعاينة الفنية للعقار

المنزل المنهار
المنزل المنهار
الغربية أحمد علي

وسط حالة يسودها الحزن والالم ..شيع المئات من الأسر والعائلات بمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل جثامين 4 ضحايا من شهداء المنزل المنهار في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عيد وسط مشاركة الأقارب والجيران والأصدقاء ودفنهم بمثواهم الاخير بمقابر أسرهم وسط الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

حزن ووداع جثامين المنزل المنهار  

كان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية توجه إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة مواطنين، وتتقدم محافظة الغربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تشكيل لجان فنية 

كما وجّه المحافظ بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء المعاينة الفنية للعقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وبيان مدى تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة المواطنين، مع إعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار.

توجيه الشكر والتقدير 

وفي ختام متابعته، وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة وسرعة استجابة وتنسيق منذ اللحظات الأولى للبلاغ، مؤكدًا أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج المعاينات.

محافظ الغربية 

وقد انتقل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

الغربية سقوط عقار ضحايا العقار المنهار محافظ الغربية

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