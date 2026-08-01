تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يخسر أمام إنتر ميلان بركلات الترجيح

استهل مانشستر سيتي استعداداته للموسم الجديد بتعادل أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "كاي تاك سبورتس بارك" في هونج كونج.

وشهد اللقاء غياب الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي، بعدما انضم إلى معسكر الفريق في وقت سابق من اليوم، عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق ديفين موباما في الدقيقة 14، لكن إنتر ميلان رد سريعًا بهدف التعادل الذي أحرزه بنجامين بافارد بعد ست دقائق فقط.

ولم ينجح أي من الفريقين في إضافة أهداف أخرى خلال الوقت الأصلي، رغم المحاولات المتبادلة، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإيطالي بنتيجة 3-1.

ويواصل مانشستر سيتي برنامجه التحضيري بمواجهة نجوم الدوري الكوري في مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل، بينما يلتقي إنتر ميلان مع غريمه ميلان في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.