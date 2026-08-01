خطوة جديدة تقلب الموازين.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟

اتخذت التكهنات بشأن مستقبل مصطفى شوبير منعطفًا جديدًا، بعدما كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عن خطوة قد تمهد لرحيل حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

اتخذ مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، خطوة جديدة أثارت التكهنات حول مستقبله مع القلعة الحمراء، بعدما أعلن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تغيير اللاعب للجهة المسؤولة عن إدارة أعماله، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهد لانتقال محتمل إلى أحد الأندية الخارجية.

خطوة جديدة لـ مصطفى شوبير

أوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن شوبير وقع رسميًا مع وكالة CAA Base، وهي إحدى أبرز وكالات إدارة اللاعبين في أوروبا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت يحظى فيه الحارس المصري باهتمام متزايد من عدة أندية، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التطور بعد تألق لافت لشوبير في بطولة كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز نجوم منتخب مصر وساهم بشكل كبير في بلوغ "الفراعنة" دور الـ16، بعدما قدم سلسلة من العروض القوية أمام كبار المنتخبات.

وشهدت مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن النهائي واحدة من أبرز لحظات البطولة، إذ نجح شوبير في التصدي لركلة جزاء نفذها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليساهم في تقدم منتخب مصر بهدفين دون رد.

ورغم ذلك، تمكن المنتخب الأرجنتيني من العودة في النتيجة وتحقيق الفوز بنتيجة 3-2، لينهي مشوار المنتخب المصري في البطولة.

ولم يقتصر الإشادة بأداء شوبير على الجماهير ووسائل الإعلام، بل حصد أيضًا إشادات واسعة من المتخصصين، حيث اختارته شبكة "WhoScored" ضمن أبرز نجوم البطولة، ومنحته لقب أفضل حارس مرمى في كأس العالم، بعد سلسلة من التصديات الحاسمة التي لفتت أنظار الأندية الأوروبية.

هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟

تعزز هذه الإنجازات من فرص الحارس المصري في خوض تجربة احتراف جديدة، خاصة أن عقده مع النادي الأهلي يمتد حتى يونيو 2027، وهو ما يمنح إدارة النادي موقفًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية، سواء بالاحتفاظ باللاعب أو الموافقة على رحيله مقابل عرض مالي مناسب.

وتشير التقارير إلى أن تغيير وكالة إدارة الأعمال غالبًا ما يكون خطوة تسبق فتح باب المفاوضات مع الأندية المهتمة، وهو ما يفسر الربط بين إعلان رومانو والأنباء المتزايدة حول اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد مع شوبير خلال الفترة المقبلة.

ويبقى القرار النهائي بيد إدارة الأهلي، التي لم تعلن حتى الآن موقفها الرسمي من إمكانية رحيل الحارس الدولي، بينما تترقب الجماهير تطورات الملف، في ظل تصاعد الاهتمام بمستقبل أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.