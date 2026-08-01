مصطفى شوبير يوقع مع واحدة من أكبر وكالات التسويق بالعالم

سلط الناقد الرياضي محمود شوقي الضوء على خطوة جديدة في مسيرة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، بعدما وقّع مع إحدى كبرى وكالات إدارة وتسويق اللاعبين على مستوى العالم.

ونقل محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مؤكدًا أن مصطفى شوبير وقّع مع وكالة CAA Base، لتتولى إدارة أعماله، وهي من أكبر وكالات تسويق اللاعبين في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وإدارة المسيرة الاحترافية للحارس الدولي، في ظل الاهتمام المتزايد بمستقبله خلال الفترة المقبلة

ويرتبط حارس الأهلي بعقد مع القلعة الحمراء يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، إلا أن رغبته الأساسية تتمثل في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري إذا تلقى العرض المناسب.

وفي المقابل، سبق لإدارة الأهلي أن أكدت في أكثر من مناسبة أنها لم تتلقَّ أي عروض رسمية للتعاقد مع مصطفى شوبير، رغم الأنباء المتداولة بشأن اهتمام عدد من الأندية بخدماته.