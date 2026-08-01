تمهيدًا للاحتراف.. مصطفى شوبير يوقع مع وكالة لاعبين عالمية

بدأ مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، التحضير لخطوة الاحتراف الخارجي، بعدما تعاقد مع وكالة بريطانية متخصصة في إدارة أعمال اللاعبين، في خطوة تستهدف فتح الباب أمام انتقاله إلى أحد الدوريات الأوروبية.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن الحارس الدولي وقع عقدًا مع وكالة CAA، التي ستتولى إدارة ملفه خلال الفترة المقبلة، والعمل على تسويقه خارج مصر.

وأشار رومانو إلى أن شوبير يطمح لخوض تجربة احترافية في إحدى الدوريات الكبرى، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم، والتي لفتت الأنظار إلى إمكانياته.

ويرتبط حارس الأهلي بعقد مع القلعة الحمراء يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، إلا أن رغبته الأساسية تتمثل في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري إذا تلقى العرض المناسب.

وفي المقابل، سبق لإدارة الأهلي أن أكدت في أكثر من مناسبة أنها لم تتلقَّ أي عروض رسمية للتعاقد مع مصطفى شوبير، رغم الأنباء المتداولة بشأن اهتمام عدد من الأندية بخدماته.