راتب ضخم وعقد لموسمين.. تفاصيل عرض طرابزون سبور لـ محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي طرابزون سبور لمحاولة التعاقد مع المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا للصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، عرض طرابزون سبور على اللاعب عقدًا يمتد لموسمين، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2028، ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل.

وأضاف التقرير أن الإدارة التركية رصدت راتبًا سنويًا يبلغ 17 مليون يورو، في محاولة لإقناع محمد صلاح بالموافقة على الانتقال إلى الدوري التركي.

ويأتي هذا التحرك بعدما أشارت تقارير سابقة، أبرزها ما نشره الصحفي الموثوق سانتي أونا، إلى أن طرابزون سبور أصبح الأقرب للفوز بخدمات اللاعب، عقب تعثر انتقاله إلى بشكتاش.

وبحسب التقرير، تنتظر إدارة طرابزون سبور موقف محمد صلاح النهائي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي حال موافقة اللاعب على العرض المقدم.